Недвижимость
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%. Но спрос на них тем не менее остается стабильным.
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Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Авто
Как собирали советские автомобили в Польше
Обновлено в 04:48
Общество
Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии
«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Политика
Путин допускает упрощенную выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Российский лидер Владимир Путин допустил предоставление гражданам Украины российских паспортов в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
В Судане Военный совет приостановил деятельность профсоюзов
Как сообщает агентство SUNA, деятельность профсоюзных комитетов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей страны приостановлена на неопределенный срок.
Обновлено в 17:26
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Краснодар» лишил ЦСКА шансов на чемпионство
Обновлено в 14:07
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Башкирии ветер сдул крыши с домов, больницы и других зданий
Сильный ветер в Башкирии сорвал крыши с 12 жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов ЖКХ.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Первая вечерняя репетиция парада Победы пройдет в Москве на Красной Площади
Первая вечерняя репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в Москве.
Обновлено в 17:11
Экономика
На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлины
Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз в апреле.
Обновлено в 17:50
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона
До конца чемпионата Англии осталось два тура, «Манчестер Юнайтед» с 65 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Рыба, солнце, тошнота: вся правда о витамине D
Специалисты говорят, что для получения необходимой человеку дозы витамина D нужно изжариться на солнце, а вот это уже чревато меланомой.
Обновлено в 07:33
Политика
Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны
Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Лобода встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57