Недвижимость

Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
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В России выросла стоимость арендного жилья

Московский Комсомолец11:54

В России выросла стоимость аренды квартир

Life.ru11:21

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

В России выросла стоимость съемного жилья, пишут СМИ

РИА Новости09:27

В России увеличилась стоимость съемного жилья

Известия08:41

СМИ сообщили о росте цен на аренду квартир в России

Российская газета10:42

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16
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Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы

Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Авто

Эксперты рассказали, почему газ для авто лучше бензина

Эксперты рассказали, почему использование газа для авто лучше, чем езда на бензине.
Обновлено в 20:00
Экономика

Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом

Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада

Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Финансы

Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование

Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты

Компания Nubia показала игровой смартфон Red Magic 3 с вентилятором

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции на сердце

Обновлено в 19:56
Культура

Шеннен Доэрти сыграет в перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210»

Актриса Шеннен Доэрти снимется в перезапуске хита 1990-х "Беверли-Хиллз, 90210". Об этом в инстаграме сообщила Тори Спеллинг.
Обновлено в 17:42
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Здоровье

Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок

Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено в 20:53
Наука

Вакцина против рака толстой кишки успешно протестирована на людях

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

Обновлено в 11:41
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Обновлено в 18:30
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
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