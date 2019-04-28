Недвижимость
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Авто
Эксперты рассказали, почему газ для авто лучше бензина
Эксперты рассказали, почему использование газа для авто лучше, чем езда на бензине.
Обновлено в 20:00
Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Происшествия
Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Культура
Шеннен Доэрти сыграет в перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210»
Актриса Шеннен Доэрти снимется в перезапуске хита 1990-х "Беверли-Хиллз, 90210". Об этом в инстаграме сообщила Тори Спеллинг.
Обновлено в 17:42
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Наука
Вакцина против рака толстой кишки успешно протестирована на людях
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
Обновлено в 11:41
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40