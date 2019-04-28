Экономика
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%. Но спрос на них тем не менее остается стабильным.
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Происшествия
ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ
Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Космос
Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили
Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Футбол
Родионов отказался комментировать уход из «Спартака»
В пятницу было объявлено, что по окончании сезона-2018/19 свои должности в "Спартаке" оставят Родионов и вице-президент клуба Наиль Измайлов.
Обновлено в 06:26
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Религия
Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой
Обновлено в 06:24
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, как болеет за «Зенит»
Петербургская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юлова-Перхт рассказала о любви к «Зениту» и пожелал им удачи в воскресном матче с «Крыльями Советов».
Обновлено в 07:20
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Общество
Порт «Морской фасад» принял в этом году первый круизный лайнер
Пассажирский порт «Морской фасад» принял первый в 2019 году круизный лайнер.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился в третий раз
Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Авто
Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Обновлено в 06:17
Кино
В Глазго проходит кинофестиваль имени Киану Ривза
В шотландском городе Глазго 27 и 28 апреля в центре современного искусства проходит кинофестиваль KeanuCon, который полностью посвящен актеру Киану Ривзу, пишет Vice.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
США не верят в российскую оппозицию, но уповают на эстонских партизан
Видимо, совсем разочаровала западных спонсоров российская оппозиция.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Автоспорт
65 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса
Надеюсь, в гонке продолжу отыгрываться.
Обновлено в 07:05
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42