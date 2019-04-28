Экономика

Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%. Но спрос на них тем не менее остается стабильным.
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В Петербурге возросла стоимость аренды однокомнатных квартир

Невские Новости04:45

В России взлетели цены на съемные квартиры

EAOmedia.ru05:40

В Омске взлетели цены на съемные квартиры

Новый Омск07:50

Аренда однушки в Петербурге немного подросла

МР7.ру06:20

Снять в Петербурге однушку стало дороже

АБН04:09

Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге и России

DP.RU05:17

Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16
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Происшествия

ГИБДД оштрафовала участников автосходки у УПИ

Сотрудники ГИБДД оштрафовали участников автосходки на улице Мира.
Обновлено в 06:39
Космос

Запуск спутника ГЛОНАСС с Плесецка отложили

Дату запуска навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Гаджеты

Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair

Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Футбол

Родионов отказался комментировать уход из «Спартака»

В пятницу было объявлено, что по окончании сезона-2018/19 свои должности в "Спартаке" оставят Родионов и вице-президент клуба Наиль Измайлов.
Обновлено в 06:26
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Британия нашла способ противодействовать России и Китаю

Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Религия

Рустам Минниханов поздравил православных Татарстана с Пасхой

Обновлено в 06:24
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, как болеет за «Зенит»

Петербургская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юлова-Перхт рассказала о любви к «Зениту» и пожелал им удачи в воскресном матче с «Крыльями Советов».
Обновлено в 07:20
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Общество

Порт «Морской фасад» принял в этом году первый круизный лайнер

Пассажирский порт «Морской фасад» принял первый в 2019 году круизный лайнер.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился в третий раз

Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Авто

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Обновлено в 06:17
Кино

В Глазго проходит кинофестиваль имени Киану Ривза

В шотландском городе Глазго 27 и 28 апреля в центре современного искусства проходит кинофестиваль KeanuCon, который полностью посвящен актеру Киану Ривзу, пишет Vice.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

США не верят в российскую оппозицию, но уповают на эстонских партизан

Видимо, совсем разочаровала западных спонсоров российская оппозиция.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Автоспорт

65 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса

Надеюсь, в гонке продолжу отыгрываться.
Обновлено в 07:05
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
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