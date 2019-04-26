Недвижимость

Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
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Съемные квартиры выросли в цене

Коммерсантъ03:16
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Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

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Склад загорелся в промзоне в Солнечногорске

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Футбол

Болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом»

Пресс-служба «Енисея» сообщила, что болельщики красноярской команды смогу бесплатно посетить гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 03:55
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено в 02:37
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:40
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Здоровье

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

Обновлено вчера в 21:37
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено вчера в 12:09
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции

Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено вчера в 12:00
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Шпионские снимки «Крета» появились в издании Motorgraph, а оттуда разошлись по автопорталам всего мира – ещё бы, ведь Hyundai Creta-2 – одна из самых ожидаемых новинок, которая должна поступить на домашний уже в третьем квартале текущего 2019 года, где продаётся как ix25.
Обновлено в 04:39
Авто

За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей

Мониторинг цен, регулярно проводимый экспертами сайта "Цена Авто", за последнюю рабочую неделю (с 22 по 26 апреля) выявил изменение стоимости отдельных моделей у пяти марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 02:00
Политика

В Испании стартовали парламентские выборы

Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Космос

В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра

Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Транспорт

«Машины на летней резине не могут подняться в горку»: Серовский тракт встал в пробках из-за снега

На Серовском тракте большое количество аварий, сообщает читатель E1.RU Антон.
Обновлено в 04:20
Космос

В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено 26 апреля в 04:59
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено вчера в 04:48
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Порошенко счел уникальным нынешнее празднование Пасхи

Президент Украины Петр Порошенко назвал уникальным нынешнее празднование Пасхи в стране, поскольку "собственная независимая автокефальная церковь" появилась у Киева "впервые со времен Крещения".
Обновлено в 04:31
Общество

Украденную в США Библию нашли в Нидерландах

Американские силовики не раскрывают имя злоумышленника, похитившего Священное писание и продавшего древний текст в Голландию.
Обновлено в 04:44
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Сеть фото, на котором он борется с медведем.
Обновлено 26 апреля в 04:40
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