Недвижимость
Съемные квартиры выросли в ценеКоммерсантъ 03:16
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок. В некоторых регионах только за месяц съемные квартиры подорожали на 5–6%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Происшествия
Склад загорелся в промзоне в Солнечногорске
Обновлено в 04:03
Футбол
Болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом»
Пресс-служба «Енисея» сообщила, что болельщики красноярской команды смогу бесплатно посетить гостевой матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 03:55
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве
Обновлено в 04:16
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Ранее, победа дочери Алсу вызвал скандал у пользователей в Сети.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:40
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве
По словам синоптиков, днем 29 апреля ожидается до 12 градусов тепла, а в ночные часы температура составит около нуля градусов в городе, а по области — до –3 градусов.
Обновлено в 04:10
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Здоровье
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Политика
СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Шпионские снимки «Крета» появились в издании Motorgraph, а оттуда разошлись по автопорталам всего мира – ещё бы, ведь Hyundai Creta-2 – одна из самых ожидаемых новинок, которая должна поступить на домашний уже в третьем квартале текущего 2019 года, где продаётся как ix25.
Обновлено в 04:39
Авто
За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей
Мониторинг цен, регулярно проводимый экспертами сайта "Цена Авто", за последнюю рабочую неделю (с 22 по 26 апреля) выявил изменение стоимости отдельных моделей у пяти марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 02:00
Политика
В Испании стартовали парламентские выборы
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Космос
В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра
Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.
Обновлено 26 апреля в 10:45
Транспорт
«Машины на летней резине не могут подняться в горку»: Серовский тракт встал в пробках из-за снега
На Серовском тракте большое количество аварий, сообщает читатель E1.RU Антон.
Обновлено в 04:20
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено 26 апреля в 04:59
Культура
Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал
Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено вчера в 04:48
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Порошенко счел уникальным нынешнее празднование Пасхи
Президент Украины Петр Порошенко назвал уникальным нынешнее празднование Пасхи в стране, поскольку "собственная независимая автокефальная церковь" появилась у Киева "впервые со времен Крещения".
Обновлено в 04:31
Общество
Украденную в США Библию нашли в Нидерландах
Американские силовики не раскрывают имя злоумышленника, похитившего Священное писание и продавшего древний текст в Голландию.
Обновлено в 04:44
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов снова поборолся с медведем
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в Сеть фото, на котором он борется с медведем.
Обновлено 26 апреля в 04:40