Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»Lenta.ru вчера в 21:10

На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3».
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Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить

Известиявчера в 21:33

Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»

URA.Ruвчера в 22:27

Министра культуры попросили запретить съёмки фильма «Брат-3»

Говорит Москва00:52

Россияне потребовали запретить съемки фильма «Брат-3»

РИА Новости03:45

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Lenta.ruвчера в 21:10

«Сброд бездарностей»: в сети подписывают петицию против съемок «Брата-3»

Газета.Ruвчера в 20:15

«Сброд бездарностей и уголовников»: негодующие россияне подписали две петиции против фильма «Брат-3»

Версия.Инфовчера в 13:14
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Происшествия

Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:07
Политика

Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США

Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

На западе Москвы из квартиры украли 4,2 миллиона рублей

Неизвестный украл из квартиры на западе Москвы 4,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 03:35
Политика

Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 03:38
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Единоборства

Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Поэтесса Лола Льдова погибла в Москве

Обновлено в 04:01
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 21:12
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова

В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели в больнице 11 новорожденных

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в субботу в отставку после того, как не менее 11 новорожденных погибли за сутки в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде

Российские биатлонистки утром в воскресенье в Красноярске заняли весь пьедестал в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде.
Обновлено в 02:04
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт

Аэропорты Москвы задержали и отменили 15 рейсов

В аэропортах Москвы отменено и задержано 15 рейсов. Такие данные следуют из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 02:34
Политика

WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика

Русские хакеры сменили стратегию — США расколоты перед выборами 2020

Для подрыва американских выборов 2020 года русские хакеры и интернет-тролли радикально сменили стратегию кибервойны, сообщает 9 марта агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия

При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Польше штормовой ветер оставил без электричества 150 тысяч жителей

Обновлено в 03:55
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Попытка кита проглотить дайвера попала на видео

У побережья Южной Африки кит едва не проглотил подводного фотографа Райнера Шимпфа, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Семья американского подростка намерена предъявить CNN иск на $250 млн

Родители американского подростка Николаса Сэндмана намерены предъявить телекомпании CNN иск на $250 млн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси

Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие

Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 23:33
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Стас Барецкий
Российский музыкант
Российский музыкант и шоумэн, в 2005-2008 годах выступавший в группе «Ленинград». Также выпустил семь сольных альбомов и один совместный с группой «Ёлочные игрушки».
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Алексей Балабанов
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель премии «Ника» за режиссёрскую работу в картине «Про уродов и людей», двукратный призёр кинофестиваля «Кинотавр» за картины «Брат» и «Война».
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