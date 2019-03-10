Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретитьИзвестия вчера в 21:33
Петиции с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» поступают в Министерство культуры России. Об этом портал «Версия» сообщил в субботу, 9 марта.
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Спорт
Пидручный победил в пасьюте на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
Украинец Дмитрий Пидручный одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Происшествия
В Москве горит склад на площади две тысячи квадратных метров
«Горит складское здание, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Экономика
Как деньги утекают из России в Узбекистан
В прошлом году физлица вывели $9,48 млрд. При этом больше всего денег из нашей страны отправляется в Узбекистан.
Обновлено в 13:21
Происшествия
На юге Таиланда взорвались семь бомб
Семь самодельных бомб взорвались в субботу и воскресенье в провинциях Сатхун и Пхаттхалунг на юге Таиланда, еще семь были обнаружены в тех же провинциях силами безопасности и обезврежены, при взрывах никто не пострадал, сообщает в воскресенье Третий национальный телеканал Таиланда.
Обновлено в 11:58
Общество
В Москве прошел митинг за свободный интернет
В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 09:25
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка кори
У 11 жителей Николаевского района Ульяновской области по состоянию на 10 марта подтвержден диагноз кори.
Обновлено в 13:06
Кино
Скончался актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара»
В возрасте 84 лет ушел из жизни знаменитый американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телесаге "Санта-Барбара".
Обновлено в 09:08
Футбол
«Зенит» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Уфу» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:32
Происшествия
Новокуйбышевский НПЗ работает, несмотря на пожар
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Футбол
Динамо — Спартак 0:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
В Урмарском районе Чувашии произошло частичное обрушение двухэтажной школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 04:47
Общество
В Ленэкспо на Масленицу пришли петербуржцы, но праздника не увидели
На последний кульминационный день Масленицы в Ленэкспо пришли петербуржцы с детьми, но вместо музыки и аниматоров гостей встретила пустота и тишина.
Обновлено в 13:03
Общество
Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта
Обновлено в 05:41
Общество
Владимира Этуша кремируют 12 марта на Троекуровском кладбище
12 марта 2019 г. на Троекуровском кладбище в Москве кремируют народного артиста СССР Владимира Этуша, скончавшегося 9 марта.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Кино
Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3»
Российский актер Виктор Сухоруков осудил намерение музыканта и шоумена Стаса Борецкого снять фильм "Брат-3".
Обновлено в 10:21
Общество
В Германии ураган остановил поезда и забросал автобаны деревьями
Циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 100-120 километров в час.
Обновлено в 13:06
Политика
Президент Алжира прилетел из швейцарской клиники для участия в выборах
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика прибыл 10 марта на родину из клиники в Швейцарии, чтобы принять участие в выборах главы государства, намеченных на 18 апреля.
Обновлено в 13:19
Общество
Синоптики прогнозируют тепло в Москве на следующей неделе
По прогнозам синоптиков, весеннее тепло придёт в столицу на следующей неделе.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Жителю Перми выставили счет за коммуналку на два миллиона рублей
В жировке за февраль Павел Шишков увидел невообразимую сумму в два миллиона рублей.
Обновлено 08 марта в 12:15
Политика
Лидер Кубы обвинил США в саботаже венесуэльской ГЭС
Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы заявила, что причиной стала диверсия на ГЭС "Эль-Гури".
Обновлено в 12:17
Происшествия
В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы
Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших.
Обновлено в 08:39
Общество
Названы самые богатые актеры России
Обновлено в 05:39
Политика
Кадыров прокомментировал инцидент с миной в багаже дипломата США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу инцидента с миной, который американский дипломат пытался пронести в багаже на рейс "Москва - Нью-Йорк" из аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 06:35
Хоккей
Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ
После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено в 09:48