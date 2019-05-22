Футбол

Семин выиграл 6-й Кубок России в качестве тренера «Локомотива»Sports.ru вчера в 14:07

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Шесть трофеев из восьми железнодорожники завоевали под руководством главного тренера Юрия Семина. По разу «Локомотив» приводили к победе в Кубке Анатолий Бышовец (2007) и Игорь Черевченко (2015). В 2007 году Семин стал победителем Кубка России с «Локомотивом» в качестве президента клуба.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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