Футбол
Семин выиграл 6-й Кубок России в качестве тренера «Локомотива»Sports.ru вчера в 14:07
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Шесть трофеев из восьми железнодорожники завоевали под руководством главного тренера Юрия Семина. По разу «Локомотив» приводили к победе в Кубке Анатолий Бышовец (2007) и Игорь Черевченко (2015). В 2007 году Семин стал победителем Кубка России с «Локомотивом» в качестве президента клуба.
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«Локомотив» после возвращения Семина выигрывает трофеи в трех сезонах подряд
Бомбардир.рувчера в 14:45
Сёмин берёт трофеи каждый год. Его возвращение в «Локомотив» было пиар-акцией
Спорт БИЗНЕС Online00:19
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