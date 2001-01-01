Футбол
Юрий Семин стал ближе к рекорду Константина БесковаСпорт-Экспресс вчера в 13:53
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Семин не только выиграл третий трофей за три года (в 2017-м был Кубок, в 2018-м – чемпионат), но и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней. (Кирилл Бурдаков) Финальный матч между "Локомотивом" и "Уралом" завершился минимальной победой московского клуба со счетом 1:0.
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Семин вошел в тройку самых возрастных тренеров, сумевших выиграть трофей
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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