Футбол
Семин: в матче за Суперкубок победит тот, у кого больше характераРИА Новости вчера в 04:22
В матче за Суперкубок России по футболу, где сыграют московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", победит та команда, у которой больше характера, считает главный тренер железнодорожников Юрий Семин. "Локомотив" сыграет с "Зенитом" 6 июля.
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Семин: болельщики – мои самые близкие люди, хотел бы чаще с ними встречаться
Bookmaker-ratings.ru01 июля в 12:06
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