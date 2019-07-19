Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»ТАСС 10:44
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде. Такое мнение главный тренер железнодорожников высказал ТАСС в пятницу.
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Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.
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