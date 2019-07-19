Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас. Гилерме — сильный вратарь международного уровня, и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех.

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде. Такое мнение главный тренер железнодорожников высказал ТАСС в пятницу.

Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»

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