Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»РИА Новости 04:26
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно. В летнее межсезонье в команду пришли бразилец Мурило и россиянин Дмитрий Живоглядов.
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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
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