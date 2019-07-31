Футбол
Семин: тоже жду трансферов «Локомотива»РИА Новости 04:26
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что еще рассчитывает на усиление позиций в летнее трансферное окно. В летнее межсезонье в команду пришли бразилец Мурило и россиянин Дмитрий Живоглядов.
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