Футбол

Семин считает, что в финале Кубка России нет фаворитаСпорт-Экспресс 11:25

Локомотив — Урал
1 – 0
1-й тайм
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Уралом" .
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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