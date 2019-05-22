Футбол
Семин считает, что в финале Кубка России нет фаворитаСпорт-Экспресс 11:25
Дмитрий Баринов
|27′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
11
Миранчук
4
Фернандеш
59
Миранчук
9
Смолов
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
57
Фидлер
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
20
Панюков
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Уралом" .
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