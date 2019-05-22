Семин считает, что в финале Кубка России нет фаворитаСпорт-Экспресс 11:25

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с "Уралом" .

Семин считает, что в финале Кубка России нет фаворита

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