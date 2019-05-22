Семин считает, что Кубок важен для всех командСпорт-Экспресс 03:46

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды. Встреча пройдет в среду, 22 мая.

Семин считает, что Кубок важен для всех команд

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