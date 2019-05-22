Футбол

Семин считает, что Кубок важен для всех командСпорт-Экспресс 03:46

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 19 мая
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Гильерме
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды. Встреча пройдет в среду, 22 мая.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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