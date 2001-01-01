Футбол
Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» КомличенкоМатч ТВ 01:56
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Общество
Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду
Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Средний чек жителя России при походе в магазин упал до минимума
Средний чек за поход в магазин в России за последний месяц уменьшился на 10 рублей.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма
Группу детей из Челябинска везли домой с отдыха в нечеловеческих условиях.
Обновлено в 01:13
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отнеслась безответственно к малышу Тимати на последних сроках
На фотографии беременная, на последних сроках Анастасия рассекает по волнам на водном мотоцикле.
Обновлено вчера в 21:02
Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падение
Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений.
Обновлено в 02:11
Авто
В России снизят пошлины на иномарки
Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.
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Теннис
Шарапова вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати
Мария Шарапова сломила сопротивление американки Алисон Риск и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати.
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Футбол
Снейдер решил завершить карьеру
Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер принял решение в 35 лет завершить профессиональную карьеру футболиста.
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Футбол
«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евро
В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Происшествия
Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей
Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Кроссовер JAC S5 получил расширенную комплектацию
Стоимость JAC S5 в расширенной комплектации не изменилась и составляет 1 069 000 рублей.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета
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Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 01:50
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58