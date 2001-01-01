Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» Комличенко

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Общество Житель Камчатки отсудил у военкомата упущенную за время службы выгоду Зарплату, которую молодой человек мог получить за время службы с 31 мая по 10 октября 2018 года, суд счел упущенной выгодой, оценив ее в 188 тысяч 457 рублей.

Экономика Средний чек жителя России при походе в магазин упал до минимума Средний чек за поход в магазин в России за последний месяц уменьшился на 10 рублей.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Детей из Челябинска в нечеловеческих условиях везли домой из Крыма Группу детей из Челябинска везли домой с отдыха в нечеловеческих условиях.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова отнеслась безответственно к малышу Тимати на последних сроках На фотографии беременная, на последних сроках Анастасия рассекает по волнам на водном мотоцикле.

Финансы Аргентинская биржа пережила историческое падение Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений.

Авто В России снизят пошлины на иномарки Таможенные пошлины на легковые автомобили снизятся в сентябре этого года.

Теннис Шарапова вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати Мария Шарапова сломила сопротивление американки Алисон Риск и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати.

Футбол Снейдер решил завершить карьеру Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер принял решение в 35 лет завершить профессиональную карьеру футболиста.

Футбол «Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евро В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Происшествия Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).