Футбол

Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» КомличенкоМатч ТВ 01:56

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход в клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Семин рассказал, ждет ли он в «Локомотиве» Комличенко

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