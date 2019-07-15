Футбол

Семин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы в ЛЧНева Спорт 07:45

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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин поделился своим мнением о том, что необходимо команде для победы в Лиге чемпионов. В эфире программы «Тает лед с Алексеем Ягудиным» на телеканале Матч ТВ Семин рассказал, что ответ на этот вопрос очень прост.
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Семин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы в ЛЧ

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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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