Футбол
Семин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы в ЛЧНева Спорт 07:45
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин поделился своим мнением о том, что необходимо команде для победы в Лиге чемпионов. В эфире программы «Тает лед с Алексеем Ягудиным» на телеканале Матч ТВ Семин рассказал, что ответ на этот вопрос очень прост.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 05:56
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Обновлено в 08:02
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Политика
Генпродюсера NEWSONE допросили в СБУ по делу о телемосте с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) допросила генерального продюсера телеканала NEWSONE Василия Голованова в рамках уголовного дела в связи с организацией телемоста с Россией.
Обновлено в 07:20
Политика
Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке
Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Пресс-служба белорусского лидера анонсировала, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу, а на следующий день, 18 июля, примут участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Экономика
Пенсионные накопления россиян снова заморозили
Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Футбол
Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 07:31
Авто
«АвтоВАЗ» назвал главные достоинства мотора Renault-Nissan H4Mk
Вариатор Jatco, который с недавних пор ставят на LADA XRay Cross, получил в пару 1,6-литровый двигатель альянса Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено в 01:37
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Игры
Ютубер добавил трассировку лучей в реальном времени в Crysis 3
Автор YouTube-канала 4K Video Source добавил в Crysis 3 функцию трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Общество
Волжане увидят частное лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители смогут наблюдать за частным лунным затмением.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено вчера в 07:55