Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин поделился своим мнением о том, что необходимо команде для победы в Лиге чемпионов. В эфире программы «Тает лед с Алексеем Ягудиным» на телеканале Матч ТВ Семин рассказал, что ответ на этот вопрос очень прост.

Семин рассказал, что нужно «Локомотиву» для победы в ЛЧ

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