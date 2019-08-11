Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает по поводу победы своих подопечных в матче пятого тура Российской премьер лиги против "Урала", закончившегося победой "железнодорожников" со счетом 4:0, передает "Матч Премьер".

Семин прокомментировал победу своей команды над «Уралом»

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