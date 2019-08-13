Футбол

Семин прокомментировал награждение орденом Александра НевскогоГазета.Ru 07:24

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24. Такой награды удостаиваются за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.
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