Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК «Локомотив»ТАСС вчера в 15:05

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба. Об этом он рассказал в среду на пресс-конференции. В среду "Локомотив" обыграл в финале турнира екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Встреча прошла в Самаре.

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