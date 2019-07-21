Футбол

Локомотив — Тамбов 2:1Sport24.ru 11:07

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
После 70 минут игры железнодорожники ведут в счете 2:1. На гол полузащитника «Тамбова» Михаила Костюкова «Локомотив» ответил точными ударами Эдера и Владислава Игнатьева. На 66-й минуте матча главный арбитр встречи Станислав Васильев показал желтую карточку главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.
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Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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