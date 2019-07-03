Футбол

Семин подвел итоги сборов «Локомотива»Газета.Ru 04:44

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил, что клуб завершил предсезонный сбор в Австрии, передает Sport24.
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Семин: «Сборы закончились! Едем в Москву»

Sport24.ru03:30

Семин подвел итоги сборов «Локомотива»

Газета.Ru04:44

Юрий Семин: «Ребята проделали хорошую работу на сборах»

Матч ТВ03:49

Юрий Семин: «Ребята проделали хорошую работу на сборах»

Sportbox.RU03:49

Сёмин: «Сборы закончились, ребята проделали хорошую работу»

Евро-футбол.ру04:31

Сёмин: сборы закончились! Ребята проделали хорошую работу

Чемпионат03:40

«Локомотиву» не предлагали провести тренировку на стадионе «Динамо»

Спорт-Экспресс04:17
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Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Экономика

ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ

Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Политика

Россия платить долг по взносам в ПАСЕ не должна, считают в Совфеде

По словам зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, Россия в период с 2017 по 2018 не принимала участия в сессиях Парламентской ассамблеи, и не могла влиять каким-либо образом на её решения, поэтому и взносов за эти годы быть не должно.
Обновлено в 03:51
Политика

Соловьев разнес Кашина за высказывание о погибших подводниках ВМФ РФ

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание журналиста Олега Кашина о моряках-подводниках, которые погибли во время чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.
Обновлено в 06:49
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Шойгу заявил о представлении всех погибших подводников к госнаградам

Обновлено в 06:04
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика

Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов

Обновлено в 06:21
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Политика

В Праге разблокировали перелеты российских авиакомпаний в Чехию

Сегодня сообщалось о том, что некоторые российские авиакомпании вынужденно отменили часть рейсов в Карловы Вары и Прагу.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Криминалист допустил, что похитившая 23 млн рублей кассирша убита

В рамках уголовного дела о хищении 23 миллионов рублей из банка в Башкирии следователи взяли образцы ДНК у родственников кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении денег.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь

Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе Так, сегодня Кристина удивила фолловеров заявлением, что муж, 38-летний Гарик Харламов, читает ей сказки на ночь.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

«Суды неизбежны»: Исаевой надоели аферисты, наживающиеся на смерти Началовой

Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, в Instagram пригрозила судом всем, кто наживается на имени исполнительницы.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми

Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Общество

Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Футбол

Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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