Футбол
Семин подвел итоги сборов «Локомотива»Газета.Ru 04:44
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил, что клуб завершил предсезонный сбор в Австрии, передает Sport24.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Экономика
ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ
Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Политика
Россия платить долг по взносам в ПАСЕ не должна, считают в Совфеде
По словам зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, Россия в период с 2017 по 2018 не принимала участия в сессиях Парламентской ассамблеи, и не могла влиять каким-либо образом на её решения, поэтому и взносов за эти годы быть не должно.
Обновлено в 03:51
Политика
Соловьев разнес Кашина за высказывание о погибших подводниках ВМФ РФ
Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание журналиста Олега Кашина о моряках-подводниках, которые погибли во время чрезвычайного происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов
Обновлено в 06:21
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Политика
В Праге разблокировали перелеты российских авиакомпаний в Чехию
Сегодня сообщалось о том, что некоторые российские авиакомпании вынужденно отменили часть рейсов в Карловы Вары и Прагу.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Криминалист допустил, что похитившая 23 млн рублей кассирша убита
В рамках уголовного дела о хищении 23 миллионов рублей из банка в Башкирии следователи взяли образцы ДНК у родственников кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении денег.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, что Гарик Харламов читает ей сказки на ночь
Кристина Асмус рассказала интересные факты о себе Так, сегодня Кристина удивила фолловеров заявлением, что муж, 38-летний Гарик Харламов, читает ей сказки на ночь.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
«Суды неизбежны»: Исаевой надоели аферисты, наживающиеся на смерти Началовой
Анна Исаева, пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, в Instagram пригрозила судом всем, кто наживается на имени исполнительницы.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Общество
Красноярский губернатор резко ответил пострадавшим от паводка
Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в подтопленный город Канск резко отреагировал на вопрос местной жительницы о ремонте дороги.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле по всей России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы.
Обновлено в 06:09
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32