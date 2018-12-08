Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной
РИА Новости
12:21

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Победа футболистов "Локомотива" над "Оренбургом" в матче 17-го тура чемпионата России была закономерной, заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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