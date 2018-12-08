Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной
РИА Новости
12:21

Локомотив — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
8′
Джордже Деспотович
17′
Алексей Сутормин
Эдер
Мануэл Фернандеш
46′
Антон Миранчук
Федор Смолов
46′
66′
Джордже Деспотович
Гжегож Крыховяк
69′
Джефферсон Фарфан
76′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
76′
79′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Джефферсон Фарфан
81′
86′
Сергей Терехов
Андреа Чуканов
88′
Даниэль Мишкич
Андрей Козлов
Дмитрий Баринов
90′+2′
Победа футболистов "Локомотива" над "Оренбургом" в матче 17-го тура чемпионата России была закономерной, заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
РИА Новости12:21

Подробнее о событии

Тренер «Локомотива» Семин подвел итоги первой части чемпионата России

Газета.Ru13:19

Юрий Семин: После перерыва «Локомотиву» будет немного легче

Советский спорт12:36

Сёмин: доволен игроками «Локомотива», они вышли на второй тайм злыми

Чемпионат12:18

Юрий Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

Sportbox.RU11:47

Юрий Семин: «Через два дня матч в Германии, в таком графике играть невозможно»

Матч ТВ11:47

Семин: «Игроки „Локомотива“ вышли злыми на всех после перерыва, и это хоть стало на футбол похоже»

Sport24.ru12:07

Юрий Семин: «Игроки должны быть злыми, тогда это похоже на футбол»

Спорт-Экспресс13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 16:13
Футбол

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ

Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон», «Амьен» одолел «Генгам»

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:10
Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри»

Обновлено в 15:44
Футбол

Бундеслига. «Герта» обыграла «Айнтрахт»

«Герта» обыграла «Айнтрахт» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:0. Берлинский клуб с 23 очками идет на шестой строчке в таблице, «Айнтрахт» с тем же количеством очков идет строчкой выше.
Обновлено в 14:51
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 14:43
Футбол

«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 12:36
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено в 13:25
Футбол

Месси в очередной раз вписал своё имя в историю Ла Лиги

В сегодняшней игре против "Эспаньола" Месси отметился голом и результативной передачей.
Обновлено в 16:14
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» без проблем переиграл «Алавес» и укрепился на третьем месте чемпионата Испании по футболу 8 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:52
Футбол

Аленичев: VAR в РПЛ пойдет на пользу всему российскому футболу

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что полностью поддерживает использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку это пойдет на пользу всему российскому футболу.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Аякс» разгромил в гостях «Зволле»

"Аякс" одержал крупную победу в гостях над "Зволле" со счетом 4:1. Счет на 22-й минуте открыл форвард гостей Клас-Ян Хюнтелар.
Обновлено в 15:48
Футбол

Унаи Эмери рассказал о проблемах с Дзюбой во время работы в «Спартаке»

Нынешний тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал в своей автобиографии о своей работе в футбольном клубе «Спартак».
Обновлено в 15:25
Футбол

Состоялась жеребьевка чемпионата мира среди женщин

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу среди женщин. Турнир пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.
Обновлено в 14:47
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное