Футбол
Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»Матч ТВ 14:54
В минувшем сезоне Гилерме провел за «Локомотив» 41 матч во всех турнирах и пропустил 42 мяча. Читайте также: Маринато Гилерме: «По моему контракту ситуация не самая приятная, клуб должен прилагать больше усилий»
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Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Политика
ЦИК поддержал идею Беглова о реформе избиркомов
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика
Активисты пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина
Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
Обновлено в 15:21
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Политика
В Ростовской области назначен новый замгубернатора
Напомним, что место замгубернатора стало вакантным в конце мая, когда свой пост покинул Юрия Молодченко.
Обновлено в 15:06
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Обновлено в 08:36
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25