Футбол

Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»Матч ТВ 14:54

В минувшем сезоне Гилерме провел за «Локомотив» 41 матч во всех турнирах и пропустил 42 мяча. Читайте также: Маринато Гилерме: «По моему контракту ситуация не самая приятная, клуб должен прилагать больше усилий»
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Семин: «Гилерме — это „Локомотив“, он нужен команде»

Sport24.ru14:44

Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»

Sportbox.RU14:54

Семин: «Гильерме – лучший голкипер России. Он нужен „Локомотиву“»

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В «Локо» закоротило: Кикнадзе три часа спорил с фанатами, Гильерме близок к уходу, а Тарасову грозят судом

Sports.ru14:43

Семин озвучил свою позицию по поводу будущего Гилерме в «Локомотиве»

Матч ТВ14:54

Юрий Семин: «Гильерме? Хочу, что бы в моей команде играли только лучшие»

Спорт-Экспресс14:08

Миллионер Гилерме намекнул на скупость «Локомотива»

Московский Комсомолец12:13
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
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Футбол

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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

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Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

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Политика

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Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
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Энергетика

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Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
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Напомним, что место замгубернатора стало вакантным в конце мая, когда свой пост покинул Юрия Молодченко.
Обновлено в 15:06
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