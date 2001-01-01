Футбол
Семин ответил на вопрос о лидере РПЛ в новом сезонеМатч ТВ 09:31
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 2-го тура РПЛ с «Тамбовом» оценил уровень подготовки команд в новом сезоне РПЛ.
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Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Количество раненых в Первомайске при обстреле ВСУ достигло 7 человек
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Автоспорт
Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Дочь Алсу исполнила песню Леди Гаги и Купера
Напоминаем, что россияне устроили флешмоб на странице Леди Гаги, потому что, по слухам, именно она стала причиной расставания Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено в 05:39
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено 19 июля в 10:54
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Космос
Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС
Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено в 06:43
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Футбол
«ПСЖ» не имеет предложений по Неймару
Спортивный директор французского клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил, что в клуб не поступали предложения по трансферу Неймара.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Обновлено 19 июля в 02:43
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 14 июля в 03:03
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР
Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.
Обновлено в 08:39