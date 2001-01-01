Футбол
Семин ответил на вопрос о лидере РПЛ в новом сезонеМатч ТВ 09:31
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 2-го тура РПЛ с «Тамбовом» оценил уровень подготовки команд в новом сезоне РПЛ.
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Гаджеты
Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов
Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
Обновлено в 14:36
Политика
Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции
Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.
Обновлено в 19:26
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером
Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Спорт
Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя
Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
Обновлено в 16:45
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Экономика
В России появилось мобильное приложение, которое помогает погасить микрокредит
«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
Обновлено в 21:15
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Путешествия
Новый вид туризма совмещает работу и отдых
Обновлено в 04:11
Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону
Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Политика
ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Футбол
Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы
Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне стал вторым за все время наблюдений - «Ромир»
Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Оксана Федорова предстала перед поклонниками в свадебном платье
Большинство поклонников оценили свадебный образ Федоровой, но нашлись и те, кто посчитал фото неудачным.
Обновлено в 14:08