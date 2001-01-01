Футбол

Семин ответил на вопрос о лидере РПЛ в новом сезонеМатч ТВ 09:31

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 2-го тура РПЛ с «Тамбовом» оценил уровень подготовки команд в новом сезоне РПЛ.
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Сёмин: «В матче с „Рубином“ качества как раз и не хватило»

Евро-футбол.ру09:41

Семин ответил на вопрос о лидере РПЛ в новом сезоне

Матч ТВ09:31

Семин ответил на вопрос о лидере РПЛ в новом сезоне

Sportbox.RU09:31
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Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов

Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
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Вакарчук назвал условия участия его партии в парламентской коалиции

Парламентская коалиция в Верховной раде Украины должна быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.
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Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
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Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером

Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
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В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
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Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя

Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
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Общество

Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков

В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Политика

Яна Шпак зарегистрирована кандидатом в губернаторы Забайкалья

Обновлено в 20:35
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Экономика

В России появилось мобильное приложение, которое помогает погасить микрокредит

«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
Обновлено в 21:15
Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Космос

NASA опубликовало панорамные снимки с Луны в честь 50-летнего юбилея

Обновлено в 13:28
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Происшествия

На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги

На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Путешествия

Новый вид туризма совмещает работу и отдых

Обновлено в 04:11
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Политика

ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Футбол

Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы

Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Объем «свободных денег» россиян в июне стал вторым за все время наблюдений - «Ромир»

Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Оксана Федорова предстала перед поклонниками в свадебном платье

Большинство поклонников оценили свадебный образ Федоровой, но нашлись и те, кто посчитал фото неудачным.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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