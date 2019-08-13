Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛГазета.Ru 18:07
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского.
Обновлено в 16:43
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено в 20:13
Авто
В Хабаровском крае появились автомобили с квадратными номерами
Обновлено в 08:00
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Общество
В России разъяснили новые правила рыбалки
«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», - пояснил «Российской газете» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено в 00:17
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт 100%-ной «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Теннис
Энди Маррей проиграл стартовый поединок в Цинциннати
Обновлено в 16:44
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Здоровье
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей с ожирением
Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Обновлено в 04:20
Игры
Анонсирована обновленная версия System Shock 2: Enhanced Edition
Обновлено в 11:35
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20