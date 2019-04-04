Футбол
Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40
Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера
Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Здоровье
В детской больнице Красноярска запретили фотографировать разруху в палатах из-за «врачебной тайны»
В детской больнице №1 в Красноярске от пациентов требуют подписать документ о запрете вести фотосъемку в палатах.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего, пропавшего без вести в 1982 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой
Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Форвард «Чикаго» Кейн признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:29
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Футбол
Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока
Обновлено в 08:36
Здоровье
Волгоградских врачей учат онконастороженности
Более 700 терапевтов региона проходят специальное обучение раннему выявлению рака, которое проводят сотрудники областного онкодиспансера.
Обновлено в 12:06
Авто
В марте LADA Vesta поставила рекорд по продажам
Всего же в прошлом месяце было реализовано 33,8 тыс. автомобилей LADA, что на 10,1% больше, чем в марте 2018 года.
Обновлено в 02:50
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Политика
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В России начнут по-новому охранять школы
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 11:53
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Кино
Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»
Обновлено в 06:00
Здоровье
Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37