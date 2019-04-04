Футбол

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
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Семин — о работе Геркуса в «Локо»: «Играть в игрушки с болельщиками очень просто, если есть деньги»

Sport24.ru10:32

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Советский спорт10:40

Сёмин: играть с болельщиками просто, но лучше бы свет провели на базу

Чемпионат08:25

Сёмин пожаловался на отсутствие света на тренировочной базе «Локомотива»

RT на русском08:34

Юрий Семин: «Что нового привнес Геркус? Разрисованная площадь? Лучше бы свет провел на базе»

Матч ТВ08:08

Семин пожаловался, что на базе «Локо» нет света

Спорт-Экспресс07:22

Семин: «Хорошо, если бы на базе „Локомотива“ провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

Бомбардир.ру08:19
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Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Супруга Георгия Данелии назвала причину смерти режиссера

Жена Георгия Данелии Галина рассказала, что причиной смерти режиссера стала остановка сердца.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Здоровье

В детской больнице Красноярска запретили фотографировать разруху в палатах из-за «врачебной тайны»

В детской больнице №1 в Красноярске от пациентов требуют подписать документ о запрете вести фотосъемку в палатах.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего, пропавшего без вести в 1982 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой

Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Хоккей

Форвард «Чикаго» Кейн признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:29
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Футбол

Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока

Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом

Обновлено в 12:22
Здоровье

Волгоградских врачей учат онконастороженности

Более 700 терапевтов региона проходят специальное обучение раннему выявлению рака, которое проводят сотрудники областного онкодиспансера.
Обновлено в 12:06
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Авто

В марте LADA Vesta поставила рекорд по продажам

Всего же в прошлом месяце было реализовано 33,8 тыс. автомобилей LADA, что на 10,1% больше, чем в марте 2018 года.
Обновлено в 02:50
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Футбол

Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Обновлено в 12:44
Политика

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В России начнут по-новому охранять школы

В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 11:53
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Кино

Вин Дизель намекнул, что снимется в продолжении «Аватара»

Обновлено в 06:00
Здоровье

Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

Обновлено в 10:00
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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