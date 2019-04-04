Футбол

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
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Семин — о работе Геркуса в «Локо»: «Играть в игрушки с болельщиками очень просто, если есть деньги»

Sport24.ru10:32

Семин: «Хорошо, если бы на базе „Локомотива“ провели свет, чтобы мы могли тренироваться вечером»

Бомбардир.ру08:19

Сёмин: играть с болельщиками просто, но лучше бы свет провели на базу

Чемпионат08:25

Юрий Семин: «Что нового привнес Геркус? Разрисованная площадь? Лучше бы свет провел на базе»

Матч ТВ08:08

Юрий Семин: «Что нового привнес Геркус? Разрисованная площадь? Лучше бы свет провел на базе»

Sportbox.RU08:08

Семин пожаловался, что на базе «Локо» нет света

Спорт-Экспресс07:22

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Советский спорт10:40
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика

Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Наука

Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии

Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.
Обновлено в 13:20
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени

Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Интернет

На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса

Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено в 09:35
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Политика

Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк

В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Здоровье

Названы основные причины отрыва тромба

Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Обновлено в 12:28
Общество

Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Политика

ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено в 11:23
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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