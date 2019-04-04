Футбол
Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40
Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии
Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.
Обновлено в 13:20
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени
Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Интернет
На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса
Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено в 09:35
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Политика
Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк
В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Политика
ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.
Обновлено в 11:23
Политика
Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии
НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35