Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Политика Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора» Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Наука Ученые выяснили, почему люди любят предаваться ностальгии Психологи Южно-Калифорнийского Университета утверждают, что человеку свойственно вспоминать о хороших временах, когда он особенно сильно переживает неудовлетворенность жизнью.

Происшествия Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.

Театры Сухоруков сломал руку во время спектакля Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия «4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.

Политика Мария Захарова: пусть Эстония наслаждается своим суверенитетом Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.

Происшествия В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Здоровье Названы основные причины отрыва тромба Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.

Экономика Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.

Кино Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.

Экономика Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Общество Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.

Политика ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы против России родственников людей, находивщихся на борту рейса Малайзийских авиалиний MH17 и погибших при падении самолета, сбитого над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года.

Политика Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.