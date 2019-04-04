Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует светСоветский спорт 10:40

Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.

Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет

Происшествия Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Авто УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Политика Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Авто Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.

Экономика Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Политика Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.

Общество В России отменен бумажный СНИЛС Как сообщили в Пенсионном фонде все информация о тех, кто уже есть в системе будет храниться только в электронном виде.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора» Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Кино В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов» В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Политика Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.

Авто В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Армия и оружие НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Политика В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.

Финансы Международные резервы России выросли до $489,5 млрд Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Шоу-бизнес Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц 36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".