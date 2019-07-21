Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом". 72-летний российский специалист неоднократно выходил за пределы своей зоны и что-то высказывал резервному арбитру.

Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»

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