Футбол

Семин получил желтую карточку в матче с «Тамбовом»Sport24.ru 11:07

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
На 66-й минуте матча главный арбитр встречи Станислав Васильев показал желтую карточку главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину. Юрий Павлович вышел за пределы технической зоны и активно что-то кричал в адрес судьи. С этого сезона судьи могут наказывать тренеров клубов РПЛ предупреждениями.
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