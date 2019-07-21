На 66-й минуте матча главный арбитр встречи Станислав Васильев показал желтую карточку главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину. Юрий Павлович вышел за пределы технической зоны и активно что-то кричал в адрес судьи. С этого сезона судьи могут наказывать тренеров клубов РПЛ предупреждениями.

Семин получил желтую карточку в матче с «Тамбовом»

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