Футбол
Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»Спорт-Экспресс 12:12
|6′
Михаил Костюков
|13′
Михаил Костюков
|25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
|31′
Владислав Игнатьев
|34′
Ведран Чорлука
|43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
|46′
|57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
|63′
|71′
Антон Килин
Иван Маркелов
|74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
|79′
|81′
Иван Маркелов
|90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
9
Смолов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
84
Лысов
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
92
Чуперка
25
Карасев
99
Маркелов
23
Кленкин
14
Аппаев
11
Муйива
Тамбов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом". 72-летний российский специалист неоднократно выходил за пределы своей зоны и что-то высказывал резервному арбитру.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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