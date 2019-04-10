Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»РИА Новости 06:54

Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»

Общество Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.

Политика Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Общество Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.

Происшествия Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.

Кино В России начал вещание телеканал «Победа» В России начал свое вещание новый канал «Победа», сообщается на сайте Первого канала.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Космос Астрономы готовятся показать первое настоящее изображение черной дыры В среду астрономы готовятся представить первое изображение непосредственно самой черной дыры и окружающего ее вихря, состоящего из раскаленного газа и плазмы, неумолимо притягиваемой ее гравитацией, а также свет, который она генерирует.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.

Здоровье Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.

Наука Обнаружены обломки древнего корабля в Анталье Группа ученых, исследовавших морское дно рядом с турецкой провинцией Анталья, обнаружила обломки древнего корабля, примерный возраст которого более трех тысяч лет.

Политика Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

Футбол РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.

Общество В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.

Политика WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.

Политика Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.

Политика Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.

Политика Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.

Общество Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.

Космос Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.

Авто Показали первое изображение нового Toyota Highlander Японский автобренд готовит к презентации новое поколение своего внедорожника Toyota Highlander в рамках автосалона в Нью-Йорке.

Общество В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Культура В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.

Общество «Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных "Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.

Армия и оружие Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.