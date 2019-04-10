Футбол

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»РИА Новости 06:54

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 апреля
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юрий Семин: «Миранчуки должны быть лидерами „Локомотива“»

Спорт-Экспресс08:45

Юрия Семин: Гинера смущают пенальти в нашу пользу? Не хочу это комментировать

Советский спорт07:27

Сёмин: «Фарфана готовим к матчу с „Ахматом“»

Евро-футбол.ру06:00

Юрий Семин: «Фарфан приехал из сборной с травмой, мы не хотели им рисковать»

Матч ТВ06:06

Семин: футболист «Локомотива» Фарфан должен быть готов к матчу с «Ахматом»

ТАСС06:05

Сёмин: не хочу говорить о словах Гинера про пенальти в ворота соперников «Локо»

Чемпионат05:35

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»

РИА Новости06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Здоровье

Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет

Обновлено вчера в 23:35
Общество

Российские геймеры заработали 11,6 млрд рублей за 2018 год

В России геймеры заработали 11,6 млрд рублей на пожертвованиях за трансляции прохождений игр и продаже игрового контента.
Обновлено в 08:56
Политика

Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах

Госдума приняла в первом чтении проекты, разъясняющие понятие специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 07:04
Общество

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Кино

В России начал вещание телеканал «Победа»

В России начал свое вещание новый канал «Победа», сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Космос

Астрономы готовятся показать первое настоящее изображение черной дыры

В среду астрономы готовятся представить первое изображение непосредственно самой черной дыры и окружающего ее вихря, состоящего из раскаленного газа и плазмы, неумолимо притягиваемой ее гравитацией, а также свет, который она генерирует.
Обновлено в 06:08
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть

Ученые Университета Тафтса в США пришли к выводу, что продлевают жизнь и уменьшают риск преждевременной смерти только те витамины и минералы, что содержатся в растительной пище, а не в пищевых добавках.
Обновлено в 08:25
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Наука

Обнаружены обломки древнего корабля в Анталье

Группа ученых, исследовавших морское дно рядом с турецкой провинцией Анталья, обнаружила обломки древнего корабля, примерный возраст которого более трех тысяч лет.
Обновлено в 01:08
Политика

Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Футбол

РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорость на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.
Обновлено в 08:15
Политика

Кириенко объяснил принцип Путина по отбору чиновников

Действительно успешным главой ведомства или региона редко становится человек, который всю свою жизнь проработал «в политической структуре», по-настоящему успешному руководителю обязательно нужен «очень разный опыт», заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:54
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Общество

Иванов призвал запретить отлов косаток для дельфинариев

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на фоне ситуации с косатками в Приморье заявил РИА Новости, что нужно изменить законодательство и запретить их вылов в культурно-просветительских целях.
Обновлено в 06:31
Космос

Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах

Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

Обновлено в 08:52
Авто

Показали первое изображение нового Toyota Highlander

Японский автобренд готовит к презентации новое поколение своего внедорожника Toyota Highlander в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Большинство пользователей (55%) жалуются, что столкнулись с неполадками в работе всех сервисов Сбербанка, еще 30% не могут войти в приложение, а 15% испытывали трудности при осуществлении переводов денежных средств.
Обновлено в 05:51
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Культура

В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

"Яндекс" и производитель корма для кошек и собак Purina открыли сервис для поиска пропавших домашних животных.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив

Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Тюменский врач отказала трехлетнему ребенку в помощи из-за плохой речи

Жительница Тюмени пожаловалась на медика местной больницы, которая не стала осматривать ее трехлетнего сына и отправила его "учиться разговаривать".
Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефферсон Фарфан
Перуанский футболист
Перуанский футболист, игрок московского «Локомотива». Может сыграть как в полузащите, так и в нападении. Один из лидеров национальной сборной Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное