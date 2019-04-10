Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»РИА Новости 06:54

Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»

Футбол Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.

Происшествия Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.

Шоу-бизнес Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.

Шоу-бизнес Экстренно прооперирована дочь Валерии Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.

Общество «Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Энергетика ОПЕК в марте исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 155% К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 1,25 баррелей в сутки.

Происшествия Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Здоровье В Тюмени врач отказалась лечить ребенка из-за дефектов речи Офтальмолог из Тюмени наотрез отказалась осматривать и лечить трехлетнего ребенка из-за того, что тот плохо говорит.

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.

Политика Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.

Хоккей Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок» Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Здоровье «Трансгендерные опыты» над детьми проводились в британской клинике Врачи клиники по смене пола в Британии начали массово увольняться из-за "трансгендерных опытов" над детьми.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.