Футбол

Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»РИА Новости 06:54

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 7 апреля
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
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