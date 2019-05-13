Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»Vprognoze.ru 05:48

Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.

Кино Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов» В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Политика Китай ввел ответные пошлины на товары из США 5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Гаджеты Верховный суд США позволил пользователям судиться с Apple Пользователи могут подавать иски к компании Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает CNN.

Политика В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.

Политика Названы темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым Помпео встретится в Сочи во вторник с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Происшествия Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.

Общество Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.

Экономика Доходы членов правления Роснефти в I кв. 2019г выросли почти в 2 раза Общая сумма вознаграждения членам правления "Роснефти" за I квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла в 1,9 раза, следует из ежеквартального отчета компании.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.

Происшествия В США пилота перед вылетом арестовали за убийство Пилота американской авиакомпании Amerian Airlines арестовали перед вылетом рейса в международном аэропорту Луисвилла (штат Кентукки) по обвинению в убийстве троих человек, сообщает The Mirror.

Авто Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.

Политика Ирландия запретила въезд пастору-гомофобу Организацию «Верное слово», к которой принадлежит пастор, считают гомофобной и антисемитской.

Шоу-бизнес Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос» Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Ян Абрамов — отец Микеллы — якобы связался с представителя голландской компании Tapla, которая владеет правами на шоу «Голос» и попросил их заскретить результаты проверки итогов голосования в финале шоу, где победила его дочь.

Футбол Дзюба поблагодарил школу «Спартака» за своё понимание футбола Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба считает, что школа московского «Спартака» помогла ему овладеть культурой паса и футбольным мышлением.

Политика Трамп включил в бюджет дополнительные $1,6 млрд на нужды НАСА Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.