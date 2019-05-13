Футбол

Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»Vprognoze.ru 05:48

Ростов — Локомотив
15 мая
в 12:30
Кубок России, Полуфинал
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.
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