Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»Vprognoze.ru 05:48
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко
В Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что программа главреда станции Сергея Доренко "Подъем" больше выходить в эфир не будет.
Обновлено в 15:56
Политика
В Кремле назвали регионы с максимальным запросом на смену губернатора
В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей того или иного региона, вошли, в частности, Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).
Обновлено в 03:58
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено в 14:52
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Летевший в Самару Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".
Обновлено вчера в 08:10
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Политика
Двое граждан РФ попросили политического убежища в Украине
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиян, которые незаконно пересекли государственную границу.
Обновлено в 17:51
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Общество
Скульптуры у Ростральных колонн в Петербурге отреставрируют к сентябрю
Монументальные скульптуры у подножий Ростральных колонн, входящих в архитектурный ансамбль Стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге, будут отреставрированы за счет внебюджетных источников, сообщает в понедельник городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Обновлено в 12:00
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 0.52 мск биткоин дорожал на 13,62%, до 8,022 тысячи долларов.
Обновлено в 18:10
Авто
Opel разработал первый подключаемый гибрид на основе Grandland X
Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию модели Opel Grandland X, новинка получила название Hybrid4.
Обновлено в 03:37
Политика
Китай направил медикаменты в Венесуэлу
Медикаменты из Китая прибывают в Венесуэлу, речь идет о двух миллионах единиц, сообщило министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 06:20
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Технологии
В Yota новым генеральным директором назначен Олег Телюков
Бывший руководитель Саид Мунаев, исполняющий обязанности с января по май 2019 года, заступит на должность операционного директора Yota.
Обновлено в 14:39
Музыка
Сергей Лазарев предложил российский город для «Евровидения-2020»
Певец Сергей Лазарев считает, что в случае его победы России стоит рассмотреть Сочи как города-хозяина следующего Евровидения.
Обновлено в 15:21
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Английский клуб «Манчестер Сити» может быть отстранен от участия в еврокубках на один сезон по решению Следственной палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Обновлено в 16:45