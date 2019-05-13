Футбол
Семин хочет видеть Еременко в «Локомотиве»Vprognoze.ru 05:48
Наставник «Локомотива» Юрий Семин хочет видеть в команде игрока «Ростова» Романа Еременко. Об этом сообщил известный комментатор Нобель Арустамян.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Общество
Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии
Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии.
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Приложение Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Google Pixel
Google еще не подтвердил сообщения о том, что Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Pixel.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено 11 мая в 04:00
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Татарстанцы бьют тревогу из-за обмеления рек
Обновлено в 04:33
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено в 20:33
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Кино
В Петербурге появилось новое граффити, посвященное фильму «Брат»
В Центральном районе Санкт-Петербурга екатеринбургский уличный художник Слава ПТРК нарисовал новое граффити, посвященное картине Алексея Балабанова "Брат".
Обновлено в 11:04
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Зырянке затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта
В результате прохождения ледохода на территории Верхнеколымского района в поселке Зырянка затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта.
Обновлено в 20:23
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Обновлено в 20:32
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Экономика
Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов
Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Из-за угрозы взрыва самолета эвакуировали аэропорт в Казани
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:08
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе
Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, размещая свои ядерные вооружения на континенте, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Обновлено в 21:06
Происшествия
На Аляске потерпели крушение два самолета
Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Авто
В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены
Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.
Обновлено в 21:13