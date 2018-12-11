Футбол

Семин: еще не определились с расстановкой на матч против «Шальке»
РИА Новости
12:38

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Шальке" заявил, что еще не определился с тактической расстановкой, поскольку под вопросом участие в игре нескольких футболистов.
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