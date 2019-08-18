Футбол
Семин достиг отметки в 600 матчей в чемпионатах РоссииMetaratings вчера в 14:33
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Игра шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (2:1) стала для наставника «железнодорожников» Юрия Семина 600-й в чемпионатах России в качестве главного тренера. Семин первый главный тренер в истории турнира, достигший этой отметки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
После заседания госкомиссии по Арктике 25 июля, отвечая на вопрос РБК, Трутнев заявил, что в Арктике недостаточно конкуренции: "Когда нет конкуренции и возможности сравнивать, невозможно в рамках абстрактной экономической модели посчитать расходы компаний и экономику крупного проекта".
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Нижегородской области
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать майонез
О критериях выбора майонеза рассказали в Роскачестве. Ранее ученые информировали о продуктах, которыепомогают предотвратить инфаркт и рак.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Теннис
Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено вчера в 17:40
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Блуждавшего по омской тайге мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который два дня скитался по омской тайге, выписали из больницы.
Обновлено в 00:36
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено 17 августа в 07:27
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Месси восстановился после травмы
Обновлено в 01:04