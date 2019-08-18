Игра шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (2:1) стала для наставника «железнодорожников» Юрия Семина 600-й в чемпионатах России в качестве главного тренера. Семин первый главный тренер в истории турнира, достигший этой отметки.

Семин достиг отметки в 600 матчей в чемпионатах России

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