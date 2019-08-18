Игра шестого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (2:1) стала для наставника «железнодорожников» Юрия Семина 600-й в чемпионатах России в качестве главного тренера. Семин первый главный тренер в истории турнира, достигший этой отметки.

Семин достиг отметки в 600 матчей в чемпионатах России

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Общество Уровень Амура у Хабаровска приближается к опасной отметке «Рост уровня продолжается, в ближайшие сутки река достигнет отметки в 600 сантиметров, что является отметкой "опасного явления" для города», - цитирует РИА Новости метеорологов.

Происшествия Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Происшествия ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.

Здоровье Золотая середина: топ-менеджер АО «Альфа-Банк» о развитии офисной сети и онлайн-услуг Директор по управлению и развитию сети Сергей Шевченко: почему банк, развивая онлайн-услуги, продолжает открывать офисы Совершать банковские операции в мобильном или интернет-банке для большинства клиентов уже давно стало привычкой.

Энергетика «Газпром» добывает впрок По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика В Грузии назвали ошибкой выход страны из СНГ Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе считает, что выход страны из СНГ никакой пользы не принес.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.

Авто Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.

Теннис Медведев выиграл турнир в Цинциннати Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.

Происшествия Таксист из Майкопа спас 12-летнюю девочку от насильника На следующий день на Владимира вышли родители школьницы, благодарили его, хотели дать вознаграждение, но мужчина отказался.

Политика Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».

Политика США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку США используют их в своих целях.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным бензином для населения В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Здоровье Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля Врачи заключили, что мужчине осталось жить примерно три недели. Уокер скончался спустя 16 дней после того, как узнал о смертельном диагнозе.

Армия и оружие Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией В период с 19 по 23 августа российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией Великобритании на самолете Ан-30Б.

Футбол Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.