Футбол
Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в МосквеРИА Новости 10:07
Новичок московского футбольного клуба "Локомотив" Мурило пройдет первоначальную подготовку либо с молодежной командой, либо с фарм-клубом, заявил РИА Новости главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.Sport24.ru09:09
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
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