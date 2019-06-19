Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в МосквеРИА Новости 10:07

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что не собирается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.

с чего всё началось

Новичок московского футбольного клуба "Локомотив" Мурило пройдет первоначальную подготовку либо с молодежной командой, либо с фарм-клубом, заявил РИА Новости главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Семин: Мурило будет тренироваться с молодежью в Москве

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