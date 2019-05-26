Футбол

Семин: «Хотелось бы, чтобы Фарфан реже вызывался в сборную Перу»Sport24.ru 09:44

Локомотив — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
29′
Мануэл Фернандеш
39′
Брайан Идову
54′
58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
58′
Данил Круговой
Азер Алиев
62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
90′+1′
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал удачи нападающему Джефферсону Фарфану в составе сборной Перу на Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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