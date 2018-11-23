Политика

Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ
Ведомости
13:07

Мева входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв авиакатастрофы. NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17. Первый иск на $330 млн был подан в 2016 г. американским адвокатом Джерри Скиннером.
Ведомости13:07
с чего всё началось
Родственники 55 жертв крушения Boeing 777 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)
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Коммерсантъ09:36

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Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию

Газета.Ru13:46

Родственники жертв крушения Boeing на Украине подали в ЕСПЧ иск к России

РБК12:10

Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию

Lenta.ru10:36

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Родственники погибших при крушении МН17 подали иск против России в ЕСПЧ

Коммерсантъ09:36

Группа родственников жертв крушения рейса MH17 подала в ЕСПЧ иск к России

Интерфакс10:03

СМИ: родственники 55 жертв крушения MH17 подали иск против России в ЕСПЧ

ТАСС08:34
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