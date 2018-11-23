с чего всё началось

Мева входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв авиакатастрофы. NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17. Первый иск на $330 млн был подан в 2016 г. американским адвокатом Джерри Скиннером.

Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ

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