Политика
Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ
Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧВедомости13:07
Мева входит в группу юристов, оказывающих поддержку родственникам жертв авиакатастрофы. NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17. Первый иск на $330 млн был подан в 2016 г. американским адвокатом Джерри Скиннером.
Ведомости13:07
с чего всё началось
Родственники 55 жертв крушения Boeing 777 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Коммерсантъ09:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Порошенко резко высказался о визите Путина в Крым
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Крым в пятницу, 23 ноября, является "брутальным нарушением международного права", передает ФАН.
Обновлено в 14:58
Политика
Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 15:00
Политика
Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025
Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:32
Политика
Сотрудник британской «фабрики троллей» подтвердил данные Anonymous
Обновлено в 15:00
Политика
Лавров встретился в Риме с де Мистурой
Диалог идет за закрытыми дверьми. Перед началом переговоров Лавров предложил де Мистуре кофе. Спецпосланник ООН сказал, что будет чай.
Обновлено в 14:33
Политика
Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов.
Обновлено в 14:24
Политика
Патрушев: США отвлекают внимание от своих нарушений ДРСМД
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес российской стороны о нарушениях ДРСМД США выдвигают, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений.
Обновлено в 12:19
Политика
ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика
Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара
Премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире телеканала 24Н сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.
Обновлено в 14:44
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря
В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Политика
Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.
Обновлено в 14:54
Политика
Президент Сербии Вучич обсудил кризис в Косове с еврокомиссаром Ханом
Президент Сербии Александар Вучич обсудил в пятницу ситуацию в непризнанном Косове по телефону с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.
Обновлено в 14:53
Политика
Словакия предоставит Украине €125 млн гуманитарной помощи
Из Словакии в 2017 году импортирован наибольший объем - свыше 8 млрд куб. м. Реверсные поставки газа идут через газотранспортную станцию Будинце, расположенную на словацко-украинской границе.
Обновлено в 13:56
Политика
В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку
Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Обновлено в 09:56