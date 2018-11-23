Политика

Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию
Газета.Ru
вчера в 13:46

Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting. Отмечается, что истцами выступили члены семей 55 голландцев, погибших в результате крушения.
Газета.Ruвчера в 13:46
с чего всё началось
Родственники 55 жертв крушения Boeing 777 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)
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