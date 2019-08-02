Общество

Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследованиеГазета.Ru 16:44

Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже. Об этом свидетельствуют результаты исследования бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Исследование выявило связь между разводами и ипотекой

Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:23

Подробнее о событии

Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование

Газета.Ru16:44

Найдено «лекарство» от разводов российских семей – исследование

РЕН ТВ16:24

Эксперты выяснили, как наличие ипотеки влияет на разводы

ФАНвчера в 22:36

Исследование: около 40% ипотечных заемщиков задерживают платежи после решения о разводе

ТАСС07:52

Исследование выявило связь между ипотекой и разводами

URA.Ruвчера в 21:51

Ипотека оказалась лекарством от разводов

Lenta.ru08:41

Около 40% россиян допускают просрочку по ипотеке при разводе

ПРАЙМвчера в 20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Авто

Автомобиль Citroen C4 заменит шокирующая новинка

Обновлено в 18:08
Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Объяснена невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Политика

Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".
Обновлено в 17:40
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Хоккей

Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие

Обновлено в 15:13
Здоровье

Светлана Захарова: Хотелось бы обсудить, что мы можем сделать для повышения престижа врачей

Хотелось бы с обычными врачами, медицинскими работниками обсудить, что мы можем сами сделать, чтобы поднять престиж врача, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова .
Обновлено в 08:44
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Экономика

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин вывел 5-летнего сына на велопрогулку в Юрмале

Телеведущий проводит летний отпуск в Юрмале с Примадонной. В поездку супруги взяли с собой 5-летних близнецов Гарри и Лизу.
Обновлено в 11:07
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры по инициативе США

Кремль сообщил о телефонных переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено 31 июля в 16:59
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Футбол

Президент «Кальяри»: Наингголан возвращается

Информацию о завершении переговоров подтвердил президент "красно-синих" Томмазо Джулини. Сегодня он был замечен в офисе миланского клуба.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье

Столичный Роспотребнадзор приостановил работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве приостановила работу медицинского центра «Все врачи» в Тверском районе после оформления кредитов на пациентов, преимущественно пенсионеров, под высокие проценты.
Обновлено в 17:01
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Елизавета II нашла для Меган Маркл мудрую наставницу

Елизавета II нашла мудрую наставницу для Меган Маркл, которая сможет набраться опыта в вопросах поведения.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Футбол

Руководство «Зенита» обсуждало трансферы на концерте Rammstein

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина и генеральный директор клуба Александр Медведев посетили концерт группы Rammstein.
Обновлено в 18:08
Культура

Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»

Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Происшествия

От передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди

Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное