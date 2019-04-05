Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаRT на русском 02:37

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили «Известиям» в правительстве.
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В России семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на весь срок

URA.Ru03:45

Кабмин расширил льготную ипотеку в 6% для семей с детьми на весь срок кредита

ТАСС08:21

Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно

Комсомольская правда08:51

Правительство распространило льготы семейной ипотеки на весь срок кредита

РИА Новости08:54

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

RT на русском02:37

Льготную ипотеку под 6% для семей с детьми продлят на весь срок выплаты

Телеканал 360°вчера в 22:39

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Известиявчера в 19:45
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Большинство россиян верит в успех женщины в любой профессии

Большинство россиян —74% — считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о пятерых погибших за неделю из-за обстрелов

Пять человек погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 08:37
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 23:07
Футбол

СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»

Обновлено в 08:07
Происшествия

Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов

В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
Обновлено в 01:07
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку

Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Транспорт

Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву

Обновлено в 07:24
Политика

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
Обновлено в 08:27
Авто

В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей

Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
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