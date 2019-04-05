Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаRT на русском 02:37
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили «Известиям» в правительстве.
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Льготная ставка в 6% для семей с детьми теперь будет действовать в России бессрочно
Комсомольская правда08:51
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