Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаRT на русском 02:37

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили «Известиям» в правительстве.

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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