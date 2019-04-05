Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаРоссийская газета вчера в 09:13

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Известия04 апреля в 19:45
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