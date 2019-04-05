Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаРоссийская газета вчера в 09:13
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Ставки выросли временно. Набиуллина призвала развивать «хорошую ипотеку», без пузырей
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 06:45
Льготную ипотеку под 6% для семей с детьми продлят на весь срок выплаты
Телеканал 360°04 апреля в 22:39
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Обновлено вчера в 17:02
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Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
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Обновлено вчера в 20:53
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Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено 04 апреля в 18:50
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Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
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Обновлено вчера в 22:30
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Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено вчера в 12:16
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Ранее по итогам экстренного заседания по Ливии СБ ООН выразил обеспокоенность и обратился к Хафтару с просьбой избежать вооруженного противостояния.
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Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма
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Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
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Путин одобрил введение 5 новых налогов
Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
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Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
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Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
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Обновлено вчера в 06:25